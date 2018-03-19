» «صلاح»: سنفاجئ الجميع في بطولة كأس العالم

19 مارس 2018 - 08:13 م

أكد محمد صلاح نجم منتخب مصر وهداف الدوري الإنجليزي، أن المنتخب يضم في صفوفه مجموعة متميزة من اللاعبين؛ وأنه بإمكان الفراعنة الذهاب بعيدًا في المونديال.

وفي تصريح لصحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الاثنين، أعرب صلاح عن حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث قال: "ليفربول تنتظره مباراة هامة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع نهائي البطولة القارية، ورغم المستوى المتميز للمنافس في الموسم الحالي، إلا أن فريقنا قادر على اجتيازه والتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة".

وأضاف "كل فريق يعرف نقاط القوة والضعف للآخر، ومن ثم فإن كلا الفريقين يعتبر بمثابة كتاب مفتوح للآخر".

وفيما يتعلق بإمكانية فوزه بجائزة الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" لأفضل لاعب، قال صلاح "أمتلك طموحات لا حدود لها، فأنا لا أفكر الآن في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم".

ويغرد "صلاح" على قمة هدافي الموسم الحالي للدوري برصيد 28 هدفًا بفارق أربعة أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام المصاب حاليًا.