  • الثلاثاء 20 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:24 ص
بحث متقدم
الدكتور محمد نور فرحات

نور فرحات: "احنا شبه دولة من زمان"

نهلة الشهال تطالب "أبو مازن" بالاستقالة

"أبو مازن" يسب السفير الأمريكي بإسرائيل بلفظ خارج

"كاسن": بريطانيا تدعم مصر في قرض "النقد"

تعليق ناري للسفير البريطاني بالقاهرة على واقعة "مريم"

ريهام سعيد

محامي ريهام سعيد يكشف تفاصيل جديدة عن محاكمتها

خالد رفعت

خالد رفعت: "مرسي" متورط في هذا الأمر الخطير

شفيق

حقيقة رفض«شفيق» إعلانه تأييد«السيسي»

رفع علم مصر على طابا

لأول مرة..الإعلام يتجاهل ذكرى تحرير «طابا»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

«بن سلمان»: أتعهد بالقضاء على ما تبقى من فكر الإخوان

جمال سلطان

«سلطان»: هؤلاء يسيؤون للمؤسسة العسكرية

رامي جان

أكبر غلطة في حياتي تعاطفي مع الإخوان

«صلاح»: سنفاجئ الجميع في بطولة كأس العالم

آخر الأخبار

محمد صلاح
محمد صلاح

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

استخدام تقنية الفيديو في مونديال روسيا

#

حقيقة إذاعة مباريات المنتخب بالمونديال على التلفزيون المصري

#

"كوبر" يستبعد مشاركة «صلاح» بكأس العالم

#

«الحضري» يعلق على مجموعة مصر بمونديال روسيا

كأس العالم

منتخب مصر

محمد صلاح

ليفربول

أكد محمد صلاح نجم منتخب مصر وهداف الدوري الإنجليزي، أن المنتخب يضم في صفوفه مجموعة متميزة من اللاعبين؛ وأنه بإمكان الفراعنة الذهاب بعيدًا في المونديال.

وفي تصريح لصحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الاثنين، أعرب صلاح عن حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث قال: "ليفربول تنتظره مباراة هامة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع نهائي البطولة القارية، ورغم المستوى المتميز للمنافس في الموسم الحالي، إلا أن فريقنا قادر على اجتيازه والتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة".

وأضاف "كل فريق يعرف نقاط القوة والضعف للآخر، ومن ثم فإن كلا الفريقين يعتبر بمثابة كتاب مفتوح للآخر".

وفيما يتعلق بإمكانية فوزه بجائزة الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" لأفضل لاعب، قال صلاح "أمتلك طموحات لا حدود لها، فأنا لا أفكر الآن في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم".

ويغرد "صلاح" على قمة هدافي الموسم الحالي للدوري برصيد 28 هدفًا بفارق أربعة أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام المصاب حاليًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بوتين يقرر استدعاء قوات الاحتياط لهذا السبب
» رد ناري من "حماس" على تصريحات "أبومازن"
» إحالة أوراق قاتل طفل واغتصابه للمفتى
» شاهد..«السيسي» يبكي متأثرًا بكلمة«البشير»
» مصر والإمارات: في هذه الحالة.. مرحبًا بعودة قطر
» «رونالدو» يطالب ريال مدريد بسرعة ضم «صلاح»
» «صلاح»: سنفاجئ الجميع في بطولة كأس العالم
» تعليق "أديب" على تصميم طائرة المنتخب
» السويد تستدعي السفير الروسي لديها لهذا السبب
» هل تُغير زيارة «البشير» مستقبل العلاقات مع القاهرة؟
» صورة.. طائرة المنتخب في كأس العالم

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون