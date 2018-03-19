  • الثلاثاء 20 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:24 ص
بحث متقدم
الدكتور محمد نور فرحات

نور فرحات: "احنا شبه دولة من زمان"

نهلة الشهال تطالب "أبو مازن" بالاستقالة

"أبو مازن" يسب السفير الأمريكي بإسرائيل بلفظ خارج

"كاسن": بريطانيا تدعم مصر في قرض "النقد"

تعليق ناري للسفير البريطاني بالقاهرة على واقعة "مريم"

ريهام سعيد

محامي ريهام سعيد يكشف تفاصيل جديدة عن محاكمتها

خالد رفعت

خالد رفعت: "مرسي" متورط في هذا الأمر الخطير

شفيق

حقيقة رفض«شفيق» إعلانه تأييد«السيسي»

رفع علم مصر على طابا

لأول مرة..الإعلام يتجاهل ذكرى تحرير «طابا»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

«بن سلمان»: أتعهد بالقضاء على ما تبقى من فكر الإخوان

جمال سلطان

«سلطان»: هؤلاء يسيؤون للمؤسسة العسكرية

رامي جان

أكبر غلطة في حياتي تعاطفي مع الإخوان

غدًا محاكمة 45 متهمًا في خلية "تفجير أبراج الضغط العالي"

قضايا وحوادث

محاكمة متهميين
محاكمة متهميين

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة 66 متهمًا في "داعش الصعيد" لـ2 إبريل

#

تأجيل محاكمة 45 متهمًا في خلية "تفجير أبراج الضغط العالي"

#

غدًا.. محاكمة منصور أبو جبل و12 شرطيًا بتهمة التجمهر

#

تأجيل محاكمة 45 متهمًا بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالي"

جنايات القاهرة

أبراج الضغط العالي

محاكمة 45 متهم

تنظر غدًا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طره، برئاسة المستشار خالد عوض، محاكمة 45 متهمًا، بينهم 35 محبوسين و10 هاربين، في القضية التي تحمل رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم خلية "أبراج الضغط العالي" .

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بوتين يقرر استدعاء قوات الاحتياط لهذا السبب
» رد ناري من "حماس" على تصريحات "أبومازن"
» إحالة أوراق قاتل طفل واغتصابه للمفتى
» شاهد..«السيسي» يبكي متأثرًا بكلمة«البشير»
» مصر والإمارات: في هذه الحالة.. مرحبًا بعودة قطر
» «رونالدو» يطالب ريال مدريد بسرعة ضم «صلاح»
» «صلاح»: سنفاجئ الجميع في بطولة كأس العالم
» تعليق "أديب" على تصميم طائرة المنتخب
» السويد تستدعي السفير الروسي لديها لهذا السبب
» هل تُغير زيارة «البشير» مستقبل العلاقات مع القاهرة؟
» صورة.. طائرة المنتخب في كأس العالم

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون