«بن سلمان»: أتعهد بالقضاء على ما تبقى من فكر الإخوان

19 مارس 2018 - 08:33 م

تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالقضاء الكامل على ما تبقى من "فكر عناصر جماعة الاخوان المسلمين الذي غزا المدارس السعودية".



وقال بن سلمان في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة «سي بي اس نيوز» الأمريكية، إن "المدارس السعودية تعرضت لغزو من عناصر لجماعة الاخوان المسلمين، ولا يزال البعض منهم موجودا، ولكن في القريب العاجل سيتم القضاء عليهم نهائيا".

وردا على سؤال مقدمة البرنامج، نورا اودونيل، بشأن القضاء على التشدد في النظام التعليمي، أجاب بن سلمان قائلا "بالطبع سنقضي على التشدد، فلا توجد دولة في العالم تقبل تعرض نظامها التعليمي لغزو من أي جماعة متطرفة".

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن بلاده "ستقدم للعالم ما تبذله من مساع حثيثة لمواجهة التطرف" مضيفا أنه "بعد عام 1979 كنا ضحايا لبعض الممارسات الدينية، وبخاصة جيلي الحالي".

وفيما يتعلق بالمرأة وحقوقها في السعودية، أكد بن سلمان ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة قائلا "جميعنا بشر ولا فرق بيننا"، وأوضح بن سلمان أنه يعمل على إطلاق مبادرة ستبدأ في المستقبل القريب لتقديم تشريعات تضمن المساواة في الرواتب بين المرأة والرجل".

وعن الشأن الإيراني، وجه ولي العهد السعودي سيلا من الاتهامات لإيران ومرشدها الأعلى آية الله على خامنئي.

وقال بن سلمان إن "قلت إن خامنئي هو هتلر الجديد لأنه يريد التوسع وينفذ مشروعه الخاص في الشرق الأوسط كما هتلر في زمنه".

واتهم بن سلمان إيران بأنها "تحمي عناصر القاعدة وترفض تسليمهم للعدالة وتأوي الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة وهو نجل أسامة بن لادن"، مشيرا إلى أن أسامة بن لادن سعى لإحداث شرخ بين الشرق الأوسط والغرب، وبخاصة السعودية والولايات المتحدة.

وعن الحملة التي شنتها السلطات السعودية ضد ما وصفته بالفساد، قال بن سلمان إن "حكومته استردت أكثر من 100 مليار دولار، ولكن المقصود ليس استعادة الأموال المنهوبة بل معاقبة الفاسدين وإرسال رسالة واضحة مفادها أن كل من يتورط في صفقات فساد سيواجه العدالة".

وأكد ولي العهد السعودي أن كل الاجراءات التي اتخذت ضد من وصفهم بالفاسدين جاءت وفقا للقانون.