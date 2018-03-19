غدًا الحكم في إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث عنف العياط"

19 مارس 2018 - 08:36 م

تصدر غدًا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، الحكم في إعادة محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ" أحداث عنف العياط" التى وقعت فى أغسطس من عام 2013 .

يصدر الحكم برئاسة الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر محمد جبر.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت فى وقت سابق حكمًا غيابيًا على المتهمين بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامهما بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية، والشروع فى قتل رجال الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.