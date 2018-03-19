«سلطان»: هؤلاء يسيؤون للمؤسسة العسكرية

19 مارس 2018 - 08:46 م

حذر الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير "المصريون"، من وضع الجيش في صدارة أي خلاف سياسي، معتبرًا أن ذلك يسيء إلى المؤسسة العسكرية، ويجعلها مظنة الانحياز لجزء من الوطن ضد جزء آخر من الوطن، كالأحزاب السياسية أو الجماعات المختلفة.

وأشار "سلطان"، في مقال له بعنوان "الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة"، إلى أنه في أي جدل سياسي الآن بين أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين معارضيه تطرح على الفور مسألة الولاء للجيش، ويتصدر جميع صفحات التواصل الاجتماعي لأنصار السيسي بشكل نمطي وبديهي صورة للجيش أو المقاتل ومعها كلمات تعبر عن الولاء للجيش، لافتًا إلى أن تلك المزايدة ووضع الأمور في ذلك الإطار يمثل إساءة للمؤسسة العسكرية الوطنية.

وأكد "سلطان"، أن المؤسسة العسكرية هي رمز للوطن فوق الخلاف وفوق اختبار الولاء وعدمه، وهي رمز شبيه بعلم البلاد ونشيدها الوطني، ومن ثم لا يصح أن توضع في صدارة أي خلاف سياسي.

وأوضح رئيس تحرير "المصريون"، أن لجوء قوة سياسية أو تيار سياسي أو أي مسئول صغير أو كبير للمتاجرة برمزية الجيش ومكانته هو شهادة إفلاس سياسي، واعتراف بأنه لا يملك أي قيمة حقيقية تم إنجازها يمكن الارتكان عليها لتسويق نفسه سياسيا، فيلجأ إلى رمزية الجيش للاختباء خلفها وستر عورته الاقتصادية والتنموية والسياسية.