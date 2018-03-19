«الخارجية»:«ندين الاحتلال التركي لعفرين السورية»

19 مارس 2018 - 08:46 م

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، إدانتها للتدخل التركي في مدينة عفرين السورية.

وقالت الخارجية في بيانًا لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "مصر تدين احتلال تركيا لمدينة عفرين، وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية، التدخل التركي في عفرين عقد المشهد السياسي وعرض أرواح المدنيين للمزيد من المخاطر"، حسب ما جاء في البيان.

وأضاف البيان "الانتهاكات المستمرة للسيادة السورية غير مقبولة، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي باعتبارها تقوض من جهود التسوية السياسية القائمة، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا".

وأكدت الخارجية على "استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، داعياً جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى الاضطلاع بدورها لضمان الالتزام بدعم المسار السياسي لتسوية الأزمة، ومنع المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية".