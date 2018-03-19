مؤتمر لدعم السيسى في الانتخابات الرئاسية ببني سويف

19 مارس 2018 - 08:49 م

أشاد أحمد حسين البراوى، رئيس حزب "صوت الشعب" بالتضحيات التى يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، فى مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، معلنا دعم الحزب وتأييده للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه الحزب بمدينة إهناسيا غرب بنى سويف، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة ثانية، بحضور اللواء محمد عزت، أمين عام محافظة بنى سويف وقيادات هيئة مكتب الحزب، وكل من عمر أبو خضرة أمين عام حزب حماة الوطن ببنى سويف، وليد سليم منسق عام جمعية من أجل مصر، واللواء متقاعد محمد عوض أحد أبطال حرب أكتوبر، والعميد محمود صبرى، أمين بندر بنى سويف فى حملة تحيا مصر، وتونى عثمان أمين العمال بالحملة، والدكتور حسنى صادق أمين عام الإعلام بالحزب، وعدد من الشخصيات العامة وكبار عائلات مركز ومدينة إهناسيا، والمئات من المواطنين.

وفى كلمته حث اللواء محمد عزت، أمين عام الحزب ببنى سويف، المواطنين جميعا "شيوخ، شباب، سيدات" على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الحزب يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قاد البلاد فى وقت عصيب، مشيدا بالعملية الشاملة لقوات الجيش والشرطة فى سيناء.