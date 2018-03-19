الإسماعيلي يمنح العضوية الشرفية لـ«صلاح»

19 مارس 2018 - 09:33 م

منح إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، العضوية الشرفية للنجم محمد صلاح المحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزى ووالده .

وكان المهندس إبراهيم عثمان عرض على مجلس الإدارة منح العضوية الشرفية تقديرا لمجهوداته الذى يقدمها فى أكبر دوريات أوروبا، وكونه قدوة لشباب بلده، خاصة أن اللاعب قد أعلن فى أكثر من مناسبة عن انتمائه وتشجيعه للنادى الإسماعيلى منذ الصغر لحبه الشديد لكرة القدم الممتعة التى يقدمها الدراويش .

وأضاف المهندس إبراهيم عثمان، فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، أنه ستتم دعوة صلاح ووالده فى أقرب فرصة يتواجد بها اللاعب فى مصر، لمنح العضوية الشرفية لهما بشكل رسمى، وأيضا تكريمهما بالشكل اللائق بلاعب يرفع اسم بلده عاليا، وفى النهاية تمنى عثمان أن يصبح صلاح قدوة يحتذى بها جميع لاعبى مصر، خاصة لاعبى الدراويش، وأن يسيروا على خطاه فى التزامه داخل وخارج المستطيل الأخضر.