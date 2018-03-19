«أبو ريدة»: طائرة المنتخب تدعو للفخر

19 مارس 2018 - 09:39 م

أبدى المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، سعادته الغامرة بالطائرة التي خصصتها شركة مصر للطيران للمنتخب الوطني أثناء تواجده بروسيا لخوض منافسات كأس العالم، والمقرر إقامتها يونيو المقبل.

وأكد أبو ريدة في تصريحات تليفزيونية قائلاً: «سعيد للغاية بما قدمته شركة مصر للطيران للمنتخب المصري بتوفير طائرة خاصة للفريق، وأكثر ما أسعدني الصور الخاصة بنجوم المنتخب والموضوعة على متن الطائرة، فهي تضاهي بذلك الطائرات الخاصة بالمنتخبات والفرق العالمية المختلفة وهو شيء يدعو للفخر كثيرًا».

وأكمل «أشكر جميع من ساندا المنتخب المصري واتحاد الكرة خلال الفترة الماضية وعلى الأخص وزير الرياضة خالد عبد العزيز، وجميع الشركات الراعية للمنتخب، كما أشكر جميع الجماهير المصرية التي وقفت بكل قوة بجوار الفريق، ونتعهد بإسعاد جميع الجماهير المصرية في مونديال روسيا المقبل، وتقديم مستوى متميز خلال قادم الفترات».