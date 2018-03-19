» صورة.. طائرة المنتخب في كأس العالم

19 مارس 2018 - 09:44 م

كشف شركة «بريزنتشين»، الراعي الرسمي للكرة المصرية، عن شكل طائرة المنتخب الوطني في كأس العالم المقرر إقامته بروسيا 2018، الصيف المقبل، خلال حفلة أقامتها بمطار القاهرة الجوى.

وتواجد كل من خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وشريف فتحى وزير الطيران المدنى، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وأحمد أبو هشيمة رجل الأعمال، وهانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وهيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر والجهاز المعاون له بالكامل، وبعض من الشخصيات العامة.

وتأهل الفراعنة لمونديال روسيا بعد غياب دام 28 عاما، حيث فاز المنتخب الوطني على الكونغو بهدفين مقابل هدف أحرزهما اللاعب الدولي محمد صلاح.