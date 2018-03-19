  • الثلاثاء 20 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:22 ص
بحث متقدم
الدكتور محمد نور فرحات

نور فرحات: "احنا شبه دولة من زمان"

نهلة الشهال تطالب "أبو مازن" بالاستقالة

"أبو مازن" يسب السفير الأمريكي بإسرائيل بلفظ خارج

"كاسن": بريطانيا تدعم مصر في قرض "النقد"

تعليق ناري للسفير البريطاني بالقاهرة على واقعة "مريم"

ريهام سعيد

محامي ريهام سعيد يكشف تفاصيل جديدة عن محاكمتها

خالد رفعت

خالد رفعت: "مرسي" متورط في هذا الأمر الخطير

شفيق

حقيقة رفض«شفيق» إعلانه تأييد«السيسي»

رفع علم مصر على طابا

لأول مرة..الإعلام يتجاهل ذكرى تحرير «طابا»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

«بن سلمان»: أتعهد بالقضاء على ما تبقى من فكر الإخوان

جمال سلطان

«سلطان»: هؤلاء يسيؤون للمؤسسة العسكرية

رامي جان

أكبر غلطة في حياتي تعاطفي مع الإخوان

السويد تستدعي السفير الروسي لديها لهذا السبب

عرب وعالم

السويد
السويد

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

روسيا تفجر مفاجأة بشأن تسميم الجاسوس وابنته

#

السفير الروسي بلندن: موسكو لن تغفر لبريطانيا موقفها

#

روسيا ترد على بريطانيا وتطرد 23 دبلوماسيا

#

روسيا: ضغوطنا دفعت لندن للتوجه إلى هذا الأمر

أعلنت السويد الاثنين أنها استدعت السفير الروسي في ستوكهولم عقب تصريحات لموسكو قالت فيها أن السويد قد تكون أنتجت غاز الأعصاب الذي استخدم لتسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السويدية بير إينيرود صحة تقارير لوسائل إعلام ذكرت إنه تم استدعاء السفير الروسي إلى اجتماع في الوزارة الثلاثاء، على خلفية هذه الاتهامات.
وجاءت اتهامات الكرملين بعد نفيه اتهامات لندن وحلفائها له بالوقوف وراء الهجوم في الرابع من آذار/مارس على سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري الإنكليزية.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ذكرت السبت أن "المصدر الأكثر ترجيحا لهذا الهجوم الكيميائي هو دول، دأبت منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي،ولا تزال، على القيام بأبحاث مكثفة على مواد من برنامج نوفيتشوك".
وأضافت "تلك الدول هي بريطانيا وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا والسويد".
ورفضت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم على الفور في تغريدة على تويتر اتهامات الكرملين.
وكتبت "نرفض بقوة الاتهامات غير المقبولة وبدون أساس التي وجهتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية بأن غاز الاعصاب الذي استخدم في سالزبري ربما يكون مصدره السويد. على روسيا أن تجيب على أسئلة المملكة المتحدة أولا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رد ناري من "حماس" على تصريحات "أبومازن"
» إحالة أوراق قاتل طفل واغتصابه للمفتى
» شاهد..«السيسي» يبكي متأثرًا بكلمة«البشير»
» مصر والإمارات: في هذه الحالة.. مرحبًا بعودة قطر
» «رونالدو» يطالب ريال مدريد بسرعة ضم «صلاح»
» تعليق "أديب" على تصميم طائرة المنتخب
» تفاصيل مقتل مسنة بمنطقة غرب البلد باسيوط
» السويد تستدعي السفير الروسي لديها لهذا السبب
» هل تُغير زيارة «البشير» مستقبل العلاقات مع القاهرة؟
» صورة.. طائرة المنتخب في كأس العالم
» «صلاح»: سنفاجئ الجميع في بطولة كأس العالم

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون