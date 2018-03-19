  • الثلاثاء 20 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:22 ص
بحث متقدم
الدكتور محمد نور فرحات

نور فرحات: "احنا شبه دولة من زمان"

نهلة الشهال تطالب "أبو مازن" بالاستقالة

"أبو مازن" يسب السفير الأمريكي بإسرائيل بلفظ خارج

"كاسن": بريطانيا تدعم مصر في قرض "النقد"

تعليق ناري للسفير البريطاني بالقاهرة على واقعة "مريم"

ريهام سعيد

محامي ريهام سعيد يكشف تفاصيل جديدة عن محاكمتها

خالد رفعت

خالد رفعت: "مرسي" متورط في هذا الأمر الخطير

شفيق

حقيقة رفض«شفيق» إعلانه تأييد«السيسي»

رفع علم مصر على طابا

لأول مرة..الإعلام يتجاهل ذكرى تحرير «طابا»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

«بن سلمان»: أتعهد بالقضاء على ما تبقى من فكر الإخوان

جمال سلطان

«سلطان»: هؤلاء يسيؤون للمؤسسة العسكرية

رامي جان

أكبر غلطة في حياتي تعاطفي مع الإخوان

رونالدو يكشف حقيقة حبسه بسبب "الضرائب"

الرياضة

رونالدو
رونالدو

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بالمستندات.. «مالية الزمالك» توضح حقيقة أزمة الضرائب والتأمينات

#

"حسني" يوجه الشكر للمحامى سمير صبري لتقديم بلاغ ضده

#

مفاجأة.. «رونالدو» يرغب في الرحيل عن الريال بسبب «ميسي»

#

لماذا لم يهنئ «صلاح» «أبو تريكة»؟.. تعرف على رده

نفى لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في ريال مدريد الإسباني الأنباء التي ترددت حول توقيع عقوبة الحبس عليه بسبب التهرب الضريبي.
وفي تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (انستغرام)، اليوم الإثنين، قال رونالدو "لا تحاولوا إفساد اللحظة السعيدة التي أمر بها بأخبار كاذبة، الحياة جيدة".
وترددت أنباء عبر وسائل الاعلام الإسبانية بأن مصلحة الضرائب تنوي الاستمرار في طريقها نحو توقيع عقوبة حبس اللاعب البرتغالي على خلفية مزاعم تهربه من دفع 14.7 مليون يورو كضرائب مستحقة على دخوله المادية الناجمة عن استغلال حقوق الصورة، خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2014.
ونجح رونالدو في قيادة فريقه أمس الأحد لتحقيق الفوز على جيرونا بستة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإسباني (الليغا).
وسجل النجم البرتغالي في مباراة أمس أربعة أهداف، ليرفع رصيده من الأهداف في الموسم الحالي لـ"الليغا" إلى 22 هدفًا ليحتل المركز الثاني خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الذي يمتلك في جعبته 25 هدفًا. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رد ناري من "حماس" على تصريحات "أبومازن"
» إحالة أوراق قاتل طفل واغتصابه للمفتى
» شاهد..«السيسي» يبكي متأثرًا بكلمة«البشير»
» مصر والإمارات: في هذه الحالة.. مرحبًا بعودة قطر
» «رونالدو» يطالب ريال مدريد بسرعة ضم «صلاح»
» تعليق "أديب" على تصميم طائرة المنتخب
» تفاصيل مقتل مسنة بمنطقة غرب البلد باسيوط
» السويد تستدعي السفير الروسي لديها لهذا السبب
» هل تُغير زيارة «البشير» مستقبل العلاقات مع القاهرة؟
» صورة.. طائرة المنتخب في كأس العالم
» «صلاح»: سنفاجئ الجميع في بطولة كأس العالم

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون