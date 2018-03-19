الناتو: بريطانيا ليست وحدها في أزمة تسميم العميل الروسي

19 مارس 2018 - 10:31 م

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبيرغ، إنّ بريطانيا "ليست وحدها، وإن جميع دول الحلف يقفون متحدين بجانبها في التوترات الدبلوماسية مع روسيا بسبب قضية تسميم الجاسوس السابق".



جاءت تصريحات ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضاف ستولتنبيرغ بالقول "جميع دول حلف شمال الأطلسي الـ29 متضامنون مع بريطانيا، فالمملكة المتحدة ليست وحدها".

وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، في وقت سابق اليوم، إن روسيا "لن تخدع أحداً" بإنكارها التورط في حادثة تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال.

ووصل اليوم أيضاً، فريق من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى بريطانيا، وتوجه إلى منزل سكريبال ومكان حادث تسميمه، للحصول على عينات وفحصها في سياق التحقق من المادة الكيميائية المستخدمة في محاولة اغتياله وابنته داخل بريطانيا في 4 مارس/ آذار الجاري.

واتهمت لندن روسيا بتدبير عملية اغتيال ضد سكريبال (ما زال يرقد وابنته بحالة حرجة)، الأمر الذي أثار أزمة دبلوماسية بين موسكو وعدد من العواصم الأوروبية.