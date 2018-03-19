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الاحتلال يعتقل قياديا في حركة "الجهاد" شمالي الضفة

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جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

المصريون ووكالات

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اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، قياديا في حركة "الجهاد" الإسلامي الفلسطينية، من مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال شهود عيان للأناضول إن قواتا إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين، وداهمت منزلا في حي الجبريات بالمخيم، واعتقلت القيادي في الجهاد الاسلامي بسام السعدي (58 عاما)، ثم اقتادته الى جهة غير معلومة.
ولم يصدر تعليق فوري على الامر من حركة الجهاد او السلطات الاسرائيلية.
وسبق أن اعتقلت إسرائيل السعدي أكثر من عشر مرات، وأمضى ما يزيد عن 12 عاما في السجون، بينها فترة في الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو قرار اعتقال دون محاكمة تُقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.
ومن الممكن أن تمدد السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري مرات عديدة؛ بدعوى أن المعتقل "يُعرِّض أمن إسرائيل للخطر".
ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6400 معتقل، منهم 62 سيدة، بينهن 10 قاصرات، ونحو 300 طفل وحوالي 450 معتقل إداري دون محاكمة، و12 نائبا في المجلس التشريعي (البرلمان) ، بحسب بيانات فلسطينية رسمية. -

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