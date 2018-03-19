  • الثلاثاء 20 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:22 ص
بحث متقدم
الدكتور محمد نور فرحات

نور فرحات: "احنا شبه دولة من زمان"

نهلة الشهال تطالب "أبو مازن" بالاستقالة

"أبو مازن" يسب السفير الأمريكي بإسرائيل بلفظ خارج

"كاسن": بريطانيا تدعم مصر في قرض "النقد"

تعليق ناري للسفير البريطاني بالقاهرة على واقعة "مريم"

ريهام سعيد

محامي ريهام سعيد يكشف تفاصيل جديدة عن محاكمتها

خالد رفعت

خالد رفعت: "مرسي" متورط في هذا الأمر الخطير

شفيق

حقيقة رفض«شفيق» إعلانه تأييد«السيسي»

رفع علم مصر على طابا

لأول مرة..الإعلام يتجاهل ذكرى تحرير «طابا»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

«بن سلمان»: أتعهد بالقضاء على ما تبقى من فكر الإخوان

جمال سلطان

«سلطان»: هؤلاء يسيؤون للمؤسسة العسكرية

رامي جان

أكبر غلطة في حياتي تعاطفي مع الإخوان

مستوطنون يجرّفون أراضي فلسطينية شمال الضفة الغربية

عرب وعالم

مستوطن اسرائيلى في دوما ، القابعة في داخل أراضي فلسطينية
مستوطن اسرائيلى في دوما ، القابعة في داخل أراضي فلسطينية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينية شمالي الضفة

#

إصابة 4 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال

#

عائلة فلسطينية تطلق اسم "أرطغرل" على مولودها الجديد

#

بالفيديو.. فلسطيني يقتل مستوطنًا إسرائيليًا بالضفة

جرّفت آليات تابعة لمستوطنين إسرائيليين، مساء الإثنين، أراضٍ فلسطينية، في قرية جالود، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال عبد الله الحاج محمد، رئيس مجلس قروي جالود، للأناضول، إن "آليات تابعة لمستوطني مستوطنة شفوت راحيل، قامت بتجريف عدة دونمات (وحدة قياس لمساحة الأرض) من أراضي القرية، خارج حدود المستوطنة".
وأوضح أن "عمليات التجريف باتت قريبة من سهل زراعي للقرية، دون معرفة الهدف من ذلك".
لكنه استدرك بالقول: "هناك عملية توسعة للمستوطنة منذ فترة قريبة، وتم بناء بؤرتين إضافيتين تابعتين لها، تتكون من 17 وحدة استيطانية".
وأشار الحاج محمد إلى أنهم تقدموا بدعوى للمحكمة العليا الإسرائيلية، لوقف عمليات الاستيلاء على أراضي جالود، إلا أن إسرائيل تعتبرها أراضي دولة، ويحق لها مصادرتها.
وتقع قرية جالود إلى الجنوب من مدينة نابلس، وتبلغ مساحتها 20 ألف دونم (الدونم يساوي 1000 متر مربع)، وهي القرية الوحيدة من قرى جنوب نابلس المسجلة أراضيها منذ العهد العثماني والإنجليزي، بحسب رئيس المجلس القروي.
ويسكن في محيط نابلس نحو 40 ألفًا في 39 مستوطنة وبؤرة استيطانية، يشنون اعتداءات بحق السكان وممتلكاتهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» رد ناري من "حماس" على تصريحات "أبومازن"
» إحالة أوراق قاتل طفل واغتصابه للمفتى
» شاهد..«السيسي» يبكي متأثرًا بكلمة«البشير»
» مصر والإمارات: في هذه الحالة.. مرحبًا بعودة قطر
» «رونالدو» يطالب ريال مدريد بسرعة ضم «صلاح»
» تعليق "أديب" على تصميم طائرة المنتخب
» تفاصيل مقتل مسنة بمنطقة غرب البلد باسيوط
» السويد تستدعي السفير الروسي لديها لهذا السبب
» هل تُغير زيارة «البشير» مستقبل العلاقات مع القاهرة؟
» صورة.. طائرة المنتخب في كأس العالم
» «صلاح»: سنفاجئ الجميع في بطولة كأس العالم

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:41 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون