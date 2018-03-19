تاجيل محاكمة 20 محاميا بمركز مغاغة بالمنيا

19 مارس 2018 - 10:51 م

اجلت مساء اليوم الاثنين محكمة جنايات شمال المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية كلا من المستشار ين احمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر وعضو النيابة العامة محمد ابو صغير وامانة سر كل من اندراوس فهمى وماجد منير ومحمد طايع محكمة 20 محاميا حضوريا متورطين فى احداث محكمة مغاغة الى جلسة الاربعاء لتنفيذ طلبات الدفاع

وكانت محكمة جنايات المنيا قد استمعت اليوم الى طلبات الدفاع برئاسة محمد ابو ليلة وضمت كل من محمد السيد البهنساوى ويحيا التونى ومحمد الكسار ومحمد كركاب وسامح صديق وسمير الصفطى وعز راشد ومحمد طوسون ونبيل عبد السلام وعبد الغفار القاسم والدكتور عمر سالم حيث شملت طلبات الدفاع عدة مطالب من اهمها استدعاء شهود العيان من حرس المحكمة المكلفين بالحراسة يوم الواقعة بقسم شرطة مغاغة واحالة الاسطوانة المدمجة الى لجنة ثلاثية باتحاد الاذاعة والتليفزيون لمضاهاة التسجيل باصوات المحامين المتهمين

كما شملت طلبات الدفاع مخاطبة الجهاز القومى للاتصلات بشان التسجيلات الصوتية بين المتهمين داخل المحكمة الى جانب ان المتهم الثالث ويدعى على حسن ابراهيم قد تم استدعاؤه من قبل المحكمة عقب وصله من الاردن بانه كان موجودا خارج البلاد ابان الواقعة

كما اسمتعت هيئة المحكمة الى طلب المتهم الرابع عشر ويدعى شعبان عبده على بشان الدفاع عن نفسه مستقلا واستجابت المحكمة لطلبه فى الجلسة المقبلة

وتعود احداث القضية الى يوم 26 من شهر اكتوبر 2011 بمركز مغاغة حين احالت النيابة العامة 20 محاميا الى المحاكمة فى نوفمبر عام 2016 وتم نظر اولى الجلسات فى يناير 2017

وشمل امر الاحالة ان المتهمين عطلوا العمل داخل احدى المحاكم واعتدوا بالسيب علىى احد الهيئات القضائية واهانة القضاء وتعطيل المصالح والمواطنين داخل مؤسسة قضائة واثار ة الشغب والعنف والتحريض على التظاهر داخل المحكمة