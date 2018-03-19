خالد رفعت: "مرسي" متورط في هذا الأمر الخطير

عقب الدكتور خالد رفعت، رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية، على إعتراف الولايات المتحدة الأمريكية أن الرئيس الأسبق محمد مرسى، وجماعة الإخوان المسلمين والربيع العربي هو الذي ساهم في نمو الإرهاب، وأعاد آلاف الإرهابيين المعتقلين بالسجون المصرية لتنظيم القاعدة، قائلاً: "المفاجأة والكارثة في أن مرسى ينفذ خطة أمريكية ممنهجة لتدمير مصر، وليس كونه عميل فقط".

وأضاف "رفعت"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أننا لا يمكن أن ننسى الضغوط الأمريكية منذ أول يوم لتولى محمد مرسي حكم مصر، حتى قيام ثورة عظيمة ضد هذا العميل الذي كان يسعى لتدمير مصر.

وشدد على أن مصر أوقفت المخطط الأمريكي تمامًا، متابعًا: "كسبنا جوله لكننا لم نكسب الحرب بعد، فمازالوا يترصدونا بنا"، معقبًا: "عايزين يدمرونا ويورطونا بأي طريقة".





