» إحالة أوراق قاتل طفل واغتصابه للمفتى

19 مارس 2018 - 11:06 م

قضت مساء الاثنين محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد قضت باحالة اوراق محمد اشرف مصطفى ابراهيم 34 سنة الى مفتى الجمهورية مدان باغتصاب وقتل الطفل محمد جمال انور 14 عاما والمقيم بمركز مغاغة التابعة لمحافظة المنيا وسط اول نوفمبر 2015

واشار المصدر انه تم تحديد جلسة يوم اليوم الثالث من مايو للتطق بالحكم للنطق بالحكم امام ذات الدائرة

وتعود احداث الواقعة بحسب التحريات وامر الاحالة الصادر فى اول يناير 2016 ان المتهم شرع فى خطف الطفل واستدراجه الى مبنى تحت الانشاء بقطعة ارض فضاء باحدى قرى مركز مغاغة بحجة توصيله لاحد اقثاربة وقام بطرحه ارضا واغتصابه وخشية افتضاح امره بعد مقاومة من الطفل قام بالتعدى على الجنى عليه بكميات من البلوك الحجرى اودت بحياته قبل ان يتم العثور على جثة الطفل