» إحالة أوراق قاتل طفل واغتصابه للمفتى

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مفتي الجمهورية

قتل طفل

متهم

محافظة المنيا

احالة اوراق

 قضت   مساء الاثنين  محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد قضت  باحالة اوراق محمد اشرف مصطفى ابراهيم 34 سنة  الى  مفتى الجمهورية    مدان باغتصاب وقتل الطفل محمد جمال انور 14  عاما والمقيم  بمركز مغاغة التابعة لمحافظة المنيا وسط  اول نوفمبر 2015

  واشار المصدر انه تم تحديد جلسة  يوم اليوم الثالث من مايو للتطق بالحكم  للنطق بالحكم  امام ذات الدائرة

 وتعود احداث الواقعة  بحسب التحريات وامر الاحالة  الصادر فى اول يناير 2016 ان المتهم  شرع فى  خطف الطفل واستدراجه  الى مبنى تحت الانشاء بقطعة ارض  فضاء باحدى قرى مركز مغاغة بحجة توصيله لاحد اقثاربة  وقام بطرحه ارضا واغتصابه  وخشية افتضاح امره بعد مقاومة من الطفل  قام بالتعدى على الجنى عليه بكميات من البلوك الحجرى اودت بحياته  قبل ان يتم العثور على جثة الطفل

 


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