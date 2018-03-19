تعليق ناري للسفير البريطاني بالقاهرة على واقعة "مريم"

19 مارس 2018 - 11:31 م

قدم السفير البريطانى في القاهرة جون كاسن، العزاء لأسرة الطالبة المصرية مريم مصطفى عبدالسلام، قائلًا: «ربنا يصبرهم»، مشددًا على أن السلطات البريطانية لن تسمح أن يمر هذا الاعتداء دون عقاب.

