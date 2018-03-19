» رد ناري من "حماس" على تصريحات "أبومازن"

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أدانت حركة حماس، تصريحات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، التي اتهم فيها الحركة بالوقوف وراء الهجوم على رئيسي الوزراء رامي الحمد الله وجهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج في غزة.
وقالت الحركة في بيان، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية، إنها «تدين ما ورد من تصريحات غير مسؤولة لرئيس السلطة محمود عباس الذي يعمد ومنذ فترة إلى محاولة تركيع أهل غزة وضرب مقومات صمودها في لحظة تاريخية صعبة وخطيرة».
وذكر البيان أن تحركات عباس «لا تستهدف حماس بل هي محاولة لتقويض فرص النهوض بالمشروع الوطني وتحقيق الوحدة وتعزيز فصل الضفة عن غزة والذي يمهد لتنفيذ مخطط الفوضى الذي يمكن من خلاله تمرير صفقة القرن ومخططات ترامب ومشاريع الاحتلال الصهيوني».
وأكدت أن تصريحات عباس «تعتبر خروجا عن اتفاقات المصالحة وتجاوزا للدور المصري»، داعية إلى «وقفة عاجلة وتدخل سريع من كل مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله».
وطالبت الحركة في البيان، جميع الجهات الإقليمية والدولية وجامعة الدول العربية بالتدخل العاجل «لوقف هذا التدهور الخطير وتحمل مسؤولياتهم في منع وقوع الكارثة على المستوى الوطني الفلسطيني الداخلي والمترتب على سياسة عباس وقراراته بحق غزة وأهلها».
ودعا البيان، إلى التوجه للشعب الفلسطيني لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، «كي ينتخب الشعب قيادته ومن هم أهل لتحقيق الوحدة وتحمل المسؤولية ورعاية مصالح الشعب».

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