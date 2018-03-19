"الخارجية" تدين "الاحتلال" التركي لـ"عفرية" السورية

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الخارجية المصرية تكشف مفاجأة عن تحذيرات السفارات
الخارجية المصرية تكشف مفاجأة عن تحذيرات السفارات

المصريون ـ متابعات

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أصدرت وزارة الخارجية المصرية ، مساء يوم الاثنين، بيانا حول التطورات الأخيرة في مدينة عفرين السورية.
وأدان البيان "الاحتلال التركي لمدينة عفرين السورية"، وما نجم عن العمليات العسكرية التركية "من انتهاكات في حق المدنيين السوريين، وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة".
واعتبر البيان أن "الانتهاكات المستمرة للسيادة السورية غير مقبولة، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي، باعتبارها تقوض من جهود التسوية السياسية القائمة، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا".
وأكد بيان الخارجية المصرية على استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا، بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، داعيا جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى الاضطلاع بدورها لضمان الالتزام بدعم المسار السياسي لتسوية الأزمة، ومنع المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية.

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