  • الثلاثاء 20 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:29 م
بحث متقدم
أبو العلا ماضي

تجميد حزب العمل بسبب "الإخوان ووليمة لأعشاب البحر"

بدء جلسة محاكمة بديع و738 آخرين فى "فض رابعة"

دفاع متهم بـ"رابعة": موكلى منحرف وليس إخوانيا

محمد بديع والبلتاجى

جهات سيادية حذرت من شر فى "رابعة"

صلاح والسيسي

تصريحات نارية من محمد صلاح حول السيسي

ث

مسئولة "التضامن" المعتدى عليها بالضرب تكشف مفاجآة

حسن فريد

قاض فض رابعة يحذر المتهمين: "هحبسكم"

رامي جان

بلاغ لنيابة أمن الدولة يتهم رامي جان بالخيانة

ق

بالفيديو.. الاعتداء على مسئولة بـ"التضامن" وقطع الإرسال

يهود اليمن

هذا ما فعله الكوماندوز الإسرائيلي لاستقدام 400 يهودي؟

عبدالله السعيد

أول ظهور لـ"عبد الله السعيد" بعد أزمة الأهلى

أول تعليق من البيت الأبيض على سب «أبومازن»

عرب وعالم

دونالد ترامب
دونالد ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ضبط مرتكبي واقعة خطف طالب وتوقيعه على إيصالات بأسيوط

#

النار والغضب.. ومصر

#

البيت الأبيض يهدد السلطة الفلسطينية بسبب هذا الأمر ‎

#

البيت الأبيض يدين هجمات الحوثيين الصاروخية على السعودية

ندّد البيت الأبيض، الاثنين، بقوة بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما تضمّنته من «إهانات في غير محلها» بحق السفير الأمريكي في إسرائيل، معتبرا أن الوقت حان لكي يختار بين «خطاب الكراهية» والسلام.
وقال جايسن غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، أن «الوقت حان لكي يختار الرئيس عباس بين خطاب الكراهية وجهود ملموسة لتحسين حياة شعبه وايصاله إلى السلام والازدهار».
وكان «أبومازن»، سب السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله، أمس، واصفا إياه بـ«ابن الكلب»، حيث قال إنه «أكتر من مسؤول أمريكي غير ترامب شرعوا الاستيطان وأولهم سفيرهم في تل أبيب هنا ديفيد فريدمان الذي قال يبنى الإسرائيليون في أرضهم.. (ابن الكلب) يبنون في أرضهم؟.. وهو مستوطن وعائلته مستوطنة وسفير أمريكا في تل أبيب ماذا ننتظر منه؟».
فيما وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تصريح أبومازن بأنه «افتراء من قبل الرئيس الفلسطيني الذي فقد حواسه وأصيب بالصدمة جراء مواقف الإدارة الأمريكية الحالية التي توقفت عن تدليل الفلسطينين وقادتهم».
وقال نتنياهو في رده على تصريح أبومازن بحق فريدمان: «لقد توقف الحكومة الأمريكية في تعاملاتها مع القادة الفلسطينيين – ونتيجة لصدمة هذه الحقيقة التي اصبحت واضحة تصدر هذه التصريحات»، حسبما جاء في تغريدة بحساب أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، على موقع «تويتر».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. مى كساب تتسبب فى هجوم الجمهور عليها
» تامر عبد المنعم لمقاطعي الانتخابات: قطع رقبتكم
» وفاة القيادى اليساري الملقب بطبيب الفقراء حمزة البسيونى
» الذهب يستقر عند 644 جنيها
» بطلة "الجنس والمدينة" تترشح لمنصب قيادي
» «صقر قريش» أنقذته امرأة.. تعرف على القصة؟
» إزالة تمثال "عبدالناصر" من "ماسبيرو" يثير الجدل
» تصريح صادم لـ"الجندي"عن صيام أول رجب
» متصل لمذيعة إكسترا نيوز: "عاوز أشوف اللي ربوكي"
» حماس تشن هجوما على "أبو مازن"
» انهيار 3 منازل بالمنوفية

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني