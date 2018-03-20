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دفاع متهم بـ"رابعة": موكلى منحرف وليس إخوانيا

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أول ظهور لـ"عبد الله السعيد" بعد أزمة الأهلى

بالفيديو..

يوسف الحسيني: أتمني إزالة الخلافات بين الدوحة والقاهرة

الحياة السياسية

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

المصريون ـ متابعات

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أعرب الإعلامي يوسف الحسيني عن تطلعه لرؤية أمير قطر، تميم بن حمد، على أرض مصر، لعقد لقاء «يحمل روح الإخاء، ويهدف لإذابة كل الخلافات».
وقال «الحسيني»، في برنامجه على قناة «أون لايف»، الاثنين، إن مصر ترحب دائمًا بالعلاقات مع الدول، ولديها القدرة على تجاوز الإساءة للحفاظ على العلاقات التاريخية.
وأضاف: «أتمنى أشوف صاحب السمو الأمير تميم ييجي ينوّر القاهرة (..) مصر بتقول لأي حد: أهلًا وسهلًا».


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