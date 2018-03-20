يوسف الحسيني: أتمني إزالة الخلافات بين الدوحة والقاهرة

20 مارس 2018 - 03:02 ص

أعرب الإعلامي يوسف الحسيني عن تطلعه لرؤية أمير قطر، تميم بن حمد، على أرض مصر، لعقد لقاء «يحمل روح الإخاء، ويهدف لإذابة كل الخلافات».

وقال «الحسيني»، في برنامجه على قناة «أون لايف»، الاثنين، إن مصر ترحب دائمًا بالعلاقات مع الدول، ولديها القدرة على تجاوز الإساءة للحفاظ على العلاقات التاريخية.

