"هذا ما فعله ولي العهد السعودي مع الإخوان"

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بدء جلسة محاكمة بديع و738 آخرين فى "فض رابعة"

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جهات سيادية حذرت من شر فى "رابعة"

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المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي عمرو أديب إن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، يتحدث عن جماعة الإخوان بجدية شديدة، مضيفا أنه "يتعقبهم في المدراس والجامعات وفي كل مكان في السعودية".
وأوضح "أديب"، في برنامجه "كل يوم"، مساء الاثنين، أن "الإخوان مجرد وهم، ويحاولون بشكل دائم أن يصنعوا هالة حولهم»، مشيرا إلى أن حكم الإخوان سقط في كل الدول.
وأضاف أن "العصر الحالي هو عصر الظلام لتنظيم الإخوان، ويعيشون حالة هبوط كبير"، موجها رسالة إلى الجماعة: "إنتو مين؟ وقولولي على أي دولة نجحتوا فيها".


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