رسميا .. الداخلية تتهم إعلامي شهير بدعم "الإرهاب"

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تامر أبو عرب

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي تامر أبو عرب - مقدم برنامج "بتوقيت مصر" - عن ظهور جزء من برنامجه في فيديو بثته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية ، متهمة إياه أنه من الكيانات الإعلامية التي تدعم الإرهاب .

وقال "أبو عرب" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "فوجئت مؤخرا بنشر فيديو على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تحت عنوان "خيوط العنكبوت" يتحدث عن مخططات الجماعات الإرهابية لإثارة الفوضى في البلاد وفي سياق استعراض الفيديو للكيانات الإعلامية الداعمة لهذا المخطط عرض مقطع مدته 5 ثوان من إحدى حلقات بتوقيت مصر الذي أقدمه بخصوص تصفية عمر الديب الذي ظهر في أحد إصدارات تنظيم داعش.
ولذلك يجب توضيح النقاط التالية: 1 -المقطع المصور مقتطع من سياق الفقرة التي تناولت خبر تصفية الديب، ففي حين يوحي فيديو الداخلية بأن ما قلته يأتي في سياق اتهام الشرطة بتصفيته خارج إطار القانون، تؤكد الثواني التالية بعد المقطع المقتطع مباشرة أن من روجوا هذه الرواية ثبت كذبهم بعد ظهور المذكور في فيديو داعش، ثم توسعت الفقرة في مناقشة أسباب هذه الأكاذيب وأسباب انضمام شباب من جماعة الإخوان لتنظيمات إرهابية (الفقرة بالكامل مرفقة في نهاية البيان)".

وأضاف: "2- منذ اليوم الأول لي في البرنامج كنت حريصا والقائمين عليه على تقديم نموذج للإعلام الموضوعي الذي يفتح المجال للنقاش حول قضايا الوطن بمشاركة جميع الأطراف وعدم إقصاء أحد لخلاف مع توجهه السياسي، ولذلك لم يغب أي طرف عن تغطية أو خبر ناقشناه في البرنامج إلا لو رفض هو المشاركة" .. مضيفًا: "3 -حرصت طوال الوقت وفي كل حلقات البرنامج على إظهار الرفض الكامل لأي عنف كان، والتمسك بالعمل السياسي السلمي واحترام التنوع والاختلاف وعدم إعطاء أي مبررات للعنف، وكان السبب الوحيد لرفض مشاركة أي ضيف أو متحدث أن يكون قد تورط في عنف أو دعا إليه، وأرشيف البرنامج موجود بالكامل ويمكن بسهولة التحقق من ذلك".

وتابع: "4- موقفي ثابت وموثق ضد كل جماعات العنف ليس فقط على الشاشة ولكن في مقالاتي وصفحاتي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كثبات موقفي بالمطالبة بفتح المجال العام والبحث عن طريقة لإدارة الاختلاف بعيدا عن الإقصاء والتخوين والتشويه الذي قد يمد الإرهاب بأعوان جدد بدلا من محاصرته وإلحاق الهزيمة به" حسب رأيه.

واستدرك : "5- إذا كان احترام القانون واجب على الأفراد فإن هذا الواجب يتضاعف على الدولة، بحيث لا يجوز توجيه اتهام لأحد دون دليل، خصوصا إذا كان الدليل الموجود أمام الجميع يناقض هذه التهمة تماما، وعلى ذلك أثق في أن الجهات المعنية ستكون أحرص مني على تصحيح هذا الخطأ في أسرع وقت ممكن
والله والوطن من وراء القصد".

فيديو خيوط العنكبوت من الدقيقة 4.35
https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/1698988630144793/

الفقرة الكاملة التي ورد منها الفيديو
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=9y8pp9f90no


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