بكري: إذا أمرني الرئيس بقطع رقبتي .. سأقطعها بلا تردد

20 مارس 2018 - 06:51 ص

أشاد الكاتب الصحفي مصطفى بكري - عضو مجلس النواب - بالدور الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل إبان حكم الإخوان ، وبعد 30 يونيو .



وقال "بكري" في مؤتمر جماهيري لدعم "السيسي" بكوم أمبو : "لو طلب مني الرئيس أن أقطع رقبتي من أجل مصر لفعلتها دون تردد " .. مضيفًا: "نريد أن نرسل رسالة للعالم أن المجتمع المصري بكافة طوائفه في خندق واحد مع الرئيس السيسي ".



وتابع : "الله سخر لمصر مواطن برتبة ضابط ، وكان الأقرب للمشير طنطاوي .. إنه السيسي الذي لم يجد خيارًا سوى الانحياز لمطالب الشعب في 30 يونيو".



