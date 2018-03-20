بكري: إذا أمرني الرئيس بقطع رقبتي .. سأقطعها بلا تردد

أحمد عادل شعبان
أشاد الكاتب الصحفي مصطفى بكري - عضو مجلس النواب - بالدور الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل إبان حكم الإخوان ، وبعد 30 يونيو .
وقال "بكري" في مؤتمر جماهيري لدعم "السيسي" بكوم أمبو : "لو طلب مني الرئيس أن أقطع رقبتي من أجل مصر لفعلتها دون تردد " .. مضيفًا: "نريد أن نرسل رسالة للعالم أن المجتمع المصري بكافة طوائفه في خندق واحد مع الرئيس السيسي ".
وتابع : "الله سخر لمصر مواطن برتبة ضابط ، وكان الأقرب للمشير طنطاوي .. إنه السيسي الذي لم يجد خيارًا سوى الانحياز لمطالب الشعب في 30 يونيو".
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