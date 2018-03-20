مصرع "سائق أتوبيس" في تصادم بالطريق الصحراوي ببني سويف

مصطفى البحار
لقي سائق أتوبيس مصرعه في حادث تصادم سيارتي نقل وأتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد نطاق مركز ببا جنوب بني سويف.
تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف إخطارًا من مرفق الاسعاف بوقوع حادث تصادم سيارتي نقل وأتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد بالانتقال والفحص تبين تصادم السيارة رقم "571156" نقل سوهاج قيادة عاصم وصفي مساك سائق مقيم سوهاج والسيارة رقم "18571" نقل سوهاج قيادة أحمد محمود محمد مقيم سوهاج مع الأتوبيس رقم "13051" رحلات الإسكندرية بدون ركاب قيادة "وسيم أدور عبدالمسيح" مقيم المنيا.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة ونقلت سيارة الإسعاف جثة المتوفى لمشرحة مستشفى بني سويف العام وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارتين والأتوبيس.
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