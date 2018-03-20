مفاجأة .. محمد صلاح وراء ارتفاع "البورصة" الأيام الماضية

20 مارس 2018 - 07:35 ص

فجر خبراء اقتصاد مفاجأة كبرى حول الأسباب التي قادت البورصة المصرية للارتفاع خلال الأيام الماضية .



وقال محسن حسان - العضو المنتدب للشركة العربية لحليج الأقطان - ، كما جاء في صفحة الأسواق «العربية نت» إن ارتفاعات البورصة المصرية الأخيرة وراءها حالة التفاؤل التي سببها اللاعب محمد صلاح بعد إحرازه 4 أهداف بمباراة فريقه ضد «واتفورد» وتصدره هدافي الدوري الإنجليزي.



وزير الاتصالات الأسبق ورئيس شركة فودافون مصر هاني محمود أشار إلى أن محمد صلاح تمكن من رفع «براند» مصر بصورة كبيرة أكثر مما تفعله الحكومة بأكمله.