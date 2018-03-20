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أمير مرتضى يكشف:

أغرب ما قاله عبدالله السعيد قبل توقيعه للزمالك بدقائق

الرياضة

عبدالله السعيد يوقع للزمالك
عبدالله السعيد يوقع للزمالك

أحمد عادل شعبان

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أمير مرتضى منصور

كشف أمير مرتضى منصور - أحد من قادوا مفاوضات الزمالك مع عبدالله السعيد - أغرب جملة قالها اللاعب قبل التوقيع للزمالك .

وقال "مرتضى" في لقاء مع قناة "LTC" : "عبدالله السعيد قال لي (انا هاجي ايه في عماد متعب وحسام غالي ولاد النادي ) مستنكرًا ما حدث لهما في أوخر أيامهما مع الفريق .. وهذا ما دفعه للتوقيع للزمالك ".

وأضاف: "عبدالله أخبرني أنه تعرض للسباب من أحد مسؤولي الأهلي هاتفيا ، وهو ما أغضبه بشدة ".

وتابع: "سبب آخر دفع السعيد للتوقيع للزمالك ألا وهو المبلغ الكبير الذي دفعه الأهلي في صلاح محسن رغم عدم تقديره لنجوم الفريق الكبار".

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