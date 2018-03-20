وصلة رقص ساخنة لـ"ناهد السباعي"

20 مارس 2018 - 08:57 ص





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة ناهد السباعي وهى ترقص مع خطيبها رجل الأعمال محمد عبد ربه".



وظهرت "السباعي" في الفيديو وهى ترقص "شرقي" مع خطيبها على المهرجان الشعبي "لالا".



يذكر أن الفنانة ناهد السباعي كانت قد احتفلت بخطوبتها خلال الأيام الماضية في حفل عائلي تواجدت به والدتها ناهد فريد شوقي وشقيقتها، إضافة إلى خطيبها وعدد من أصدقائها المقربين".



ولم تنشر "المصريون" الفيديو لما يحتويه عن مشاهد خادشة للحياء العام.

