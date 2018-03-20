أسعار العملات اليوم في البنوك

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الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 20 مارس في البنوك.

وسجل الدولار الاأمريكي 17.571 جنيه للشراء و17.6714 جنيه للبيع، اليورو 21.636 جنيه للشراء و21.7605 جنيه للبيع، الجنيه الإسترليني 24.7308 جنيه للشراء و24.8778 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية سجل سعر صرف الريال السعودي 4.6856 جنيه للشراء و4.7124جنيه للبيع، الدرهم الإماراتي 4.7833 جنيه للشراء و4.8117 جنيه للبيع، الدينار الكويتي 58.5751 جنيه للشراء و58.9439 جنيه للبيع.

بينما بلغ 100 الين الياباني 16.529 جنيه للشراء و16.6272 جنيه للبيع.

وأكد مصرفيون، أن أسعار العملات في السوق السوداء، يختلف من مكان لآخر، حسب سياسة العرض والطلب.

وأضاف متعاملون، أن سعر الدولار في السوق السوداء، بدأ في الانخفاض، خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض سعر الدولار في البنوك، وقلة الطلب عليه.


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