  • الثلاثاء 20 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:26 م
بحث متقدم
أبو العلا ماضي

تجميد حزب العمل بسبب "الإخوان ووليمة لأعشاب البحر"

بدء جلسة محاكمة بديع و738 آخرين فى "فض رابعة"

دفاع متهم بـ"رابعة": موكلى منحرف وليس إخوانيا

محمد بديع والبلتاجى

جهات سيادية حذرت من شر فى "رابعة"

صلاح والسيسي

تصريحات نارية من محمد صلاح حول السيسي

ث

مسئولة "التضامن" المعتدى عليها بالضرب تكشف مفاجآة

حسن فريد

قاض فض رابعة يحذر المتهمين: "هحبسكم"

رامي جان

بلاغ لنيابة أمن الدولة يتهم رامي جان بالخيانة

ق

بالفيديو.. الاعتداء على مسئولة بـ"التضامن" وقطع الإرسال

يهود اليمن

هذا ما فعله الكوماندوز الإسرائيلي لاستقدام 400 يهودي؟

عبدالله السعيد

أول ظهور لـ"عبد الله السعيد" بعد أزمة الأهلى

شاهد.. نجل شهيد يطلب هذا الأمر من محمد صلاح

آخر الأخبار

اللاعب محمد صلاح
اللاعب محمد صلاح

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

«صلاح الخيرية» تنظم احتفالية لتكريم "13 أم مثالية" بالغربية

#

"صلاح" يسعى لفك حصار "كين" الليلة

#

ياسمين الخطيب لمحمد صلاح : زي القمر وربنا

#

شاهد.. ماذا قال محمد صلاح عن انتقاله لـ"الريال"؟

شهيد

محمد صلاح

النهار


تمني  نجل الشهيد البطل  أحمد عمر الشبراوي ، لقاء اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي.

و قال " الشبراوي " خلال لقائه ببرنامج " أخر النهار" المذاع علي فضائية " النهار"، أنه يعشق صلاح لآنه لاعب ماهر. 

و طالب " الشبراوي" اللاعب  محمد صلاح ، أن يهديه " التيشرت" الخاص به ، نظرا لأنه من عشاقه.

شاهد الفيديو:


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. مى كساب تتسبب فى هجوم الجمهور عليها
» تامر عبد المنعم لمقاطعي الانتخابات: قطع رقبتكم
» وفاة القيادى اليساري الملقب بطبيب الفقراء حمزة البسيونى
» الذهب يستقر عند 644 جنيها
» بطلة "الجنس والمدينة" تترشح لمنصب قيادي
» «صقر قريش» أنقذته امرأة.. تعرف على القصة؟
» إزالة تمثال "عبدالناصر" من "ماسبيرو" يثير الجدل
» تصريح صادم لـ"الجندي"عن صيام أول رجب
» متصل لمذيعة إكسترا نيوز: "عاوز أشوف اللي ربوكي"
» حماس تشن هجوما على "أبو مازن"
» انهيار 3 منازل بالمنوفية

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني