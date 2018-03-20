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"نقطة مياه بتفرق".. مبادرة بنى سويف لترشيد الاستهلاك

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كلف المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف رئيس شركة مياه الشرب بتنفيذ حل عملى تقدمت به إحدى الشركات العاملة بتركيب "موفر"عبارة عن قطعة مصممة خصيصًا لتوفير المياه علاوة على تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لرصد صور الاستخدام السيئ لمياه الشرب فى المصالح الحكومية وتوقيع الغرامات المقررة قانونًا وكذلك إعداد خريطة لكل وحدات المدن والقرى وتقييم أدائها.

أطلق المحافظ مبادرة "نقطة مياه بتفرق" لترشيد استهلاك مياه الشرب فى المؤسسات الحكومية والمنازل مؤكدًا أنه اختار أحد المساجد الكبرى بالمحافظة لتطبيق المبادرة من خلال قطعة من المعدن يتم توصيلها بصنابير المياه وتوفر كمية كبيرة من المياه تصل إلى 60% من الاستهلاك.

وأعلنت جامعة بنى سويف مشاركتها فى المبادرة إلى جانب شركة مياه الشرب ومديريات الأوقاف والرى والزراعة يذكر أن المبادرة تأتى فى إطار خطة الحفاظ على الموارد الطبيعية وفى مقدمتها المياه التى تعتبر المقوم الأساسى للحياة وذلك من خلال حزمة إجراءات تشمل بروتوكول بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراجعة الشاملة والدورية على منظومة المياه، وإجراء أعمال الصيانة، مع إعداد تقارير دورية مصحوبة بتقييم دقيق عما تم توفيره وترشيده.

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