  • الثلاثاء 20 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:23 م
بحث متقدم
أبو العلا ماضي

تجميد حزب العمل بسبب "الإخوان ووليمة لأعشاب البحر"

بدء جلسة محاكمة بديع و738 آخرين فى "فض رابعة"

دفاع متهم بـ"رابعة": موكلى منحرف وليس إخوانيا

محمد بديع والبلتاجى

جهات سيادية حذرت من شر فى "رابعة"

صلاح والسيسي

تصريحات نارية من محمد صلاح حول السيسي

ث

مسئولة "التضامن" المعتدى عليها بالضرب تكشف مفاجآة

حسن فريد

قاض فض رابعة يحذر المتهمين: "هحبسكم"

رامي جان

بلاغ لنيابة أمن الدولة يتهم رامي جان بالخيانة

ق

بالفيديو.. الاعتداء على مسئولة بـ"التضامن" وقطع الإرسال

يهود اليمن

هذا ما فعله الكوماندوز الإسرائيلي لاستقدام 400 يهودي؟

عبدالله السعيد

أول ظهور لـ"عبد الله السعيد" بعد أزمة الأهلى

بالصور.. ولي العهد السعودي يصل واشنطن

عرب وعالم

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

وكالات

أخبار متعلقة
#

"هذا ما فعله ولي العهد السعودي مع الإخوان"

#

«بن سلمان»: أتعهد بالقضاء على ما تبقى من فكر الإخوان

#

«بن سلمان» يغادر إلى أمريكا لمقابلة «ترامب»

#

بن سلمان يكشف هوية زعيم "القاعدة" الجديد ومكان اختباءه

وصل  منذ قليل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن صباح اليوم الثلاثاء،الموافق 20مارس، وذلك في زيارة رسمية من المقرر أن تستمر لأسبوعين.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، من المقرر أن يجري محمد بن سلمان لقاء بالرئيس الأمريكي دنالد ترامب ومع قادة الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالإضافة إلى مسؤولي البنتاغون والخارجية، ليذهب بعد ذلك إلى محطته الثانية نيويورك يوم الخميس المقبل، إذ يلتقي مع كبار المستثمرين في وول ستريت وغيرها من المنظمات الدولية والاقتصادية، كما تشمل الجولة الأمريكية لولي العهد 4 مدن أمريكية أخرى.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أعلن من الولايات المتحدة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بدأ، زيارة إلى الولايات المتحدة، تستمر أسبوعين تقريبا، يزور خلالها 7 مدن أمريكية، وسيجري لقاءات سياسية واقتصادية وتنموية، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. مى كساب تتسبب فى هجوم الجمهور عليها
» تامر عبد المنعم لمقاطعي الانتخابات: قطع رقبتكم
» وفاة القيادى اليساري الملقب بطبيب الفقراء حمزة البسيونى
» الذهب يستقر عند 644 جنيها
» بطلة "الجنس والمدينة" تترشح لمنصب قيادي
» «صقر قريش» أنقذته امرأة.. تعرف على القصة؟
» إزالة تمثال "عبدالناصر" من "ماسبيرو" يثير الجدل
» تصريح صادم لـ"الجندي"عن صيام أول رجب
» متصل لمذيعة إكسترا نيوز: "عاوز أشوف اللي ربوكي"
» حماس تشن هجوما على "أبو مازن"
» انهيار 3 منازل بالمنوفية

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني