بالصور.. ولي العهد السعودي يصل واشنطن

20 مارس 2018 - 09:35 ص

وصل منذ قليل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن صباح اليوم الثلاثاء،الموافق 20مارس، وذلك في زيارة رسمية من المقرر أن تستمر لأسبوعين.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، من المقرر أن يجري محمد بن سلمان لقاء بالرئيس الأمريكي دنالد ترامب ومع قادة الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالإضافة إلى مسؤولي البنتاغون والخارجية، ليذهب بعد ذلك إلى محطته الثانية نيويورك يوم الخميس المقبل، إذ يلتقي مع كبار المستثمرين في وول ستريت وغيرها من المنظمات الدولية والاقتصادية، كما تشمل الجولة الأمريكية لولي العهد 4 مدن أمريكية أخرى.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أعلن من الولايات المتحدة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بدأ، زيارة إلى الولايات المتحدة، تستمر أسبوعين تقريبا، يزور خلالها 7 مدن أمريكية، وسيجري لقاءات سياسية واقتصادية وتنموية، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.









