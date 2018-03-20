سجال بين "نافعة" ومغرد "إخوانى" بعد تغريدة "الرئاسية"

20 مارس 2018 - 09:45 ص

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الانتخابات الرئاسية لا يتوافر فيها روح المنافسة.

وأضاف في تدوينة له على حسابة الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "الانتخابات ليست هدفًا بل وسيلة للمفاضلة بين مرشحين مختلفين وهو ما لا يتوافر في انتخابات الرئاسة المقبلة".

وتابع: "نظام الاستفتاء أفضل لأنه يتيح للناخب على الأقل أن يصوت بنعم أو لا، فهل يدرك الذين فرضوا على شعب مصر أن يختار فقط بين السيسي وموسى رئيسا ارتكبوا جرما في حق الشعب وامتهنوا كرامته".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة نافعة حيث وجه له راتب الشهابي سؤالًا، قال فيه: "ولما كان فيه انتخابات حقيقية تتوافر فيها كل الشروط اعترضتوا وانقلبتوا عليها..حد غيرك يقول الكلام ده!".