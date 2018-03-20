  • الثلاثاء 20 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:21 م
بحث متقدم
أبو العلا ماضي

تجميد حزب العمل بسبب "الإخوان ووليمة لأعشاب البحر"

بدء جلسة محاكمة بديع و738 آخرين فى "فض رابعة"

دفاع متهم بـ"رابعة": موكلى منحرف وليس إخوانيا

محمد بديع والبلتاجى

جهات سيادية حذرت من شر فى "رابعة"

صلاح والسيسي

تصريحات نارية من محمد صلاح حول السيسي

ث

مسئولة "التضامن" المعتدى عليها بالضرب تكشف مفاجآة

حسن فريد

قاض فض رابعة يحذر المتهمين: "هحبسكم"

رامي جان

بلاغ لنيابة أمن الدولة يتهم رامي جان بالخيانة

ق

بالفيديو.. الاعتداء على مسئولة بـ"التضامن" وقطع الإرسال

يهود اليمن

هذا ما فعله الكوماندوز الإسرائيلي لاستقدام 400 يهودي؟

عبدالله السعيد

أول ظهور لـ"عبد الله السعيد" بعد أزمة الأهلى

سجال بين "نافعة" ومغرد "إخوانى" بعد تغريدة "الرئاسية"

آخر الأخبار

حسن نافعة
حسن نافعة

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

خبراء:مشروع الـ«ألف فدان» يقضي على أطماع إسرائيل

#

نافعة: هل تقام مناظرة بين السيسى وموسى؟

#

سجال بين متحدث "عنان" و"سليم عزوز"

#

معركة سلفية-سلفية بسبب شرعية السيسي

مصر

الانتخابات

موسي

نافعه

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الانتخابات الرئاسية لا يتوافر فيها روح المنافسة.

وأضاف في تدوينة له على حسابة الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "الانتخابات ليست هدفًا بل وسيلة للمفاضلة بين مرشحين مختلفين وهو ما لا يتوافر في انتخابات الرئاسة المقبلة".

وتابع: "نظام الاستفتاء أفضل لأنه يتيح للناخب على الأقل أن يصوت بنعم أو لا، فهل يدرك الذين فرضوا على شعب مصر أن يختار فقط بين السيسي وموسى رئيسا ارتكبوا جرما في حق الشعب وامتهنوا كرامته".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة نافعة حيث وجه له راتب الشهابي سؤالًا، قال فيه: "ولما كان فيه انتخابات حقيقية تتوافر فيها كل الشروط اعترضتوا وانقلبتوا عليها..حد غيرك يقول الكلام ده!".

فرد "نافعة" بقوله:"اتق الله يا أخي فلم أنقلب على أي انتخابات إنما أيدت فقط مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد انقلاب الإخوان على الديمقراطية وصدور إعلان دستوري يركز السلطة في يد شخص واحد، هل تعرف أنني تعرضت للأذى البدني في عهد الإخوان رغم أنني لا أملك سوى قلمي ومتهم من جانب النظام بتأيد الإخوان؟".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. مى كساب تتسبب فى هجوم الجمهور عليها
» تامر عبد المنعم لمقاطعي الانتخابات: قطع رقبتكم
» وفاة القيادى اليساري الملقب بطبيب الفقراء حمزة البسيونى
» الذهب يستقر عند 644 جنيها
» بطلة "الجنس والمدينة" تترشح لمنصب قيادي
» «صقر قريش» أنقذته امرأة.. تعرف على القصة؟
» إزالة تمثال "عبدالناصر" من "ماسبيرو" يثير الجدل
» تصريح صادم لـ"الجندي"عن صيام أول رجب
» متصل لمذيعة إكسترا نيوز: "عاوز أشوف اللي ربوكي"
» حماس تشن هجوما على "أبو مازن"
» انهيار 3 منازل بالمنوفية

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني