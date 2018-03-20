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لماذا لا نستلهم العدل الإلهى مع الانتخابات؟!

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قال الدكتور محمد شتا الأمين العام الأسبق لوزارة التنمية المحلية، إنه فى انتخابات الرئاسة نجد الخوف على الوطن والولاء له، الأمر الذى دفع المصريين فى الخارج إلى التصويت بكثافة فاجأت أشد المتفائلين، رغم كل ما تم فعله لإجهاض ذلك وهو أيضًا ما سيدفع المصريين لمفاجأة العالم كله بنسبة خروج كبيرة خوفًا على وطنهم.

وأضاف شتا خلال رسالة  بعثها إلى الكاتب الصحفى محمد أمين وعرضها خلال مقاله  فى المصرى اليوم تحت عنوان  فى ساعات الخطر قائلا: "الله يكافئ المؤمن الأعلى أجرًا بمرتبة أعلى فى الجنة، أليس كذلك؟.. فلماذا لا نستلهم العدل الإلهى فى تعاملنا مع تحدى الانتخابات، ونقرر للمحافظة وللمدينة وللقرية المحققة لأعلى نسبة تصويت جائزة كبيرة كان تأخذ أولوية مثلا فى القضاء على فيروس س، أو رصف كل طرقها وشوارعها أو توصيل شبكة الصرف الصحى والغاز لكل منازلها مكافأة لها على تميزها فى الانتخابات؟!.".

وتابع قائلا :" وإذا كان هناك من يقول إنها رشوة انتخابية فسأرد عليه بأننى أحدد اعلى نسبة حضور وليس أعلى نسبة تصويت للسيسى.. أليس حضّ الجماهير على التصويت هدفاً قومياً فى كل دول العالم؟.. ودعونى أرد من خلال العقيدة الدينية أيضاً: هل المنازل  العليا فى الجنة لمن أحسن عملاً رشوة من الخالق للعباد؟!.".


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