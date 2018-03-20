الصليب الأحمر الدولي يطالب بإيصال المساعدات لعفرين

20 مارس 2018 - 09:50 ص

طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسماح بإيصال المساعدات إلى المدنيين في عفرين شمال سوريا، إمكانية الوثوق بعمال الإغاثة الأتراك بعدما سيطرت أنقرة على المدينة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأكد رئيس اللجنة الدولية بيتر ماورير، ضرورة مساعدة من تبقى فى عفرين، محذرا من أن مهمة الوصول إلى عفرين، كانت صعبة حتى قبل التطورات الأخيرة.

وقال ماورير للصحفيين فى جنيف: "مع العملية القتالية حاليا، بات لدينا عدد كبير من النازحين.. سيتعين علينا إيجاد أفضل طريقة للوصول إلى هؤلاء السكان خلال الأيام والأسابيع المقبلة.. آمل أن يكون ذلك ممكنا".

وأضاف: "نسبة الثقة بعمل الهلال الأحمر التركي فى عفرين مع الشعب الكردى تناهز الصفر"، مؤكدا ضرورة دخول فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المدينة.

واعتبر أن الوضع فى المدينة الواقعة فى شمال سوريا "متقلب للغاية"، مضيفا "لا نعرف عدد المدنيين الذين بقوا فى عفرين".

وتحدث ماورير كذلك عن الوضع فى الغوطة الشرقيةلدمشق مشيرا إلى دور روسيا فى ضمان إجلاء المدنيين من المنطقة المحاصرة، وقال: "لا شك فى أن الروس يلعبون دورا مهما للغاية فى الجمع بين الطرفين المتحاربين وإيجاد مساحة وبيئة آمنتين لتتم عمليات.