حقيقة مذكرات مبارك

20 مارس 2018 - 10:04 ص

قال سليمان جودة، الكاتب الصحفى، إذا لم يبادر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بكتابة تاريخه فسوف يكتبه آخرون بالنيابة، وسوف يكون الهوى، عندئذ، حاكماً، وسوف لا نعرف ونحن نقرؤها أين الخطأ فيها من الصواب، لذلك أظن أنه يكتبها هذه الأيام، وأظن أيضاً أنه قطع فيها عدة أشواط، وكذلك عليه أن يكتب محطات كثيرة مهمة فى حياته.

وأضاف جودة خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "مذكرات مبارك" أن المحطة الاولى التى يجب أن تتضمنها مذكرات مبارك وهى فى السنوات الست التى قضاها إلى جوار السادات، نائباً للرئيس ففيها رأى بالضرورة ما لم يتمكن آخرون من رؤيته.. وفيها عرف ما لم يعرفه سواه.. وفيها جرى إعداده ليكون رئيساً.. وفيها كان الرجل الثانى فى الدولة دون منافس.. وفيها حصل على دروس فى السياسة من أستاذ سياسة.. وبفضل هذه الدروس استطاع أن يحتفظ بالحكم ثلاثة عقود من الزمان .

وتابع جودة قائلا: "المحطة الثانية هى السبع سنوات الأخيرة من الثلاثين عاماً التى قضاها فى القصر، ففى عام 2004 صارح وزير خارجيته أحمد أبوالغيط بأنه يشعر من فوق كرسى الحكم بأن الأمريكان يخططون للإطاحة به.. رواها السيد أبوالغيط بالتفصيل فى مذكراته، وقال ما معناه إنه أدهشه للغاية ما سمعه من الرئيس، ثم روى أنه احتفظ بما سمعه لنفسه، ولم يصرح به لإنسان، على مدى سبع سنوات كاملة، هى الفترة بين همس مبارك بما أحس به من جانب الأمريكان لوزير الخارجية، وبين تخليه عن السلطة فى 11 فبراير 2011 , بالإضافة الى ماذا جرى بين إدارة بوش الابن، وإدارة أوباما من بعده، وبين مبارك، بامتداد سبع سنوات كاملة؟!.. هذا هو السؤال الذى لا يملك الإجابة عليه إلا مبارك".