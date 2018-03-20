حقيقة شكوى موسى مصطفى موسى ضد "السيسى"

20 مارس 2018 - 10:08 ص

كشف عادل عصمت، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى، حقيقية ما تردد من أنباء حول تقدم المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى بشكوى ضد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

ووصف "عصمت" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، هذه الأنباء بـ"الشائعات" لافتًا إلى أنه ولم يتم رصد أي مخالفة من حملة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف أن حملة المرشح الآخر احترمت الصمت الانتخابى وكذلك حملة موسى مصطفى موسى، مؤكدًا أن حملته ستقوم بعقد مؤتمر الصحفي الختامي للحملة يوم الأربعاء المقبل قبل الصمت الانتخابي لانتخابات المصريين في الداخل.

وأشار إلى أنه يسوق لموسى مصطفى موسى في الصحف ووسائل الإعلام، كما أن قيادات حزب الغد يقوموا بمؤتمرات عديدة على أرض الواقع .

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