» حماس تشن هجوما على "أبو مازن"

20 مارس 2018 - 10:08 ص

شنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس هجومًا شرسًا علي رئيس السلطة التنفيذية "أبو مازن" بشأن تصريحاته الأخيرة والتي وصفتها الحركة بأنها تركع الشعب الفلسطيني.

وأضافت الحركة في بيان له نشرته علي حسابها الخاص بـ"تويتر"، قائلة: "ندين وبشدة ما ورد من تصريحات غير مسئولة لرئيس السلطة محمود عباس الذي يعمد ومنذ فترة إلى محاولة تركيع أهلنا فى غزة وضرب مقومات صمودها في لحظة تاريخية صعبة وخطيرة".

وتابعت الحركة: "إن ما يفعله ليس استهدافًا لحركة حماس وإنما محاولة لتقويض فرص النهوض بالمشروع الوطني وتحقيق الوحدة وتعزيز فصل الضفة عن غزة والذي يمهد لتنفيذ مخطط الفوضى الذي يمكن من خلاله تمرير صفقة القرن ومخططات ترمب ومشاريع الاحتلال الصهيوني".

وأشارت في بيانها: "هذه التصريحات والقرارات التي نرى فيها خروجًا على اتفاقيات المصالحة وتجاوزا للدور المصري الذي ما زال يتابع خطوات تنفيذها، تتطلب وقفة عاجلة وتدخلًا سريعًا من كل مكونات الشعب الفلسطيني لإنقاذ المشروع الوطني ووحدة شعبنا والوقوف عند مسؤولياتهم تجاه ممارسات عباس المدمرة والخطيرة".

وناشدت الحركة في البيان الصادر لها: "كل الجهات الإقليمية والدولية وجامعة الدول العربية بالتدخل العاجل والمسؤول لوقف هذه التدهور الخطير وتحمل مسؤولياتهم في منع وقوع الكارثة على المستوى الوطني الفلسطيني الداخلي والمترتب على سياسة عباس وقراراته بحق غزة وأهلها".

واختتمت بيانها بقولها: "كما نعتبر إصدار عباس الأحكام المسبقة واتهامه المباشر لحماس في حادثة موكب الحمد الله في حين مازالت الأجهزة الأمنية في غزة تواصل تحقيقاتها دون تعاون من حكومته حرفًا لمسار العدالة وسير التحقيقات، في حين كان المنتظر أن يعطي تعليماته للحكومة بالتعاون من أجل كشف الحقيقة وتحديد المجرمين".

وكان رئيس السلطة التنفيذية "أبو مازن" قد أدان حركة حماس واتهامها بالوقوف خلف عملية التفجير التي استهدفت موكب الحمدالله رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية قبل عدة أيام في غزة، في خطاب ألقاه مساء اليوم الاثنين.