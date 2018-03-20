أنباء عن احتجاز رئيس فرنسا الأسبق "ساركوزي"

20 مارس 2018 - 10:13 ص

أفادت وسائل إعلام فرنسية محلية باحتجاز الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في حصوله على تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007.

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية "إنه للمرة الأولى يتم استجواب نيكولا ساركوزي في هذه القضية منذ فتح تحقيق قضائي في هذا الشأن في أبريل 2013، لافتة إلي أن احتجاز ساركوزي رهن التحقيق يمكن أن يستمر 48 ساعة".

يذكر أنه قد تم فتح الملف في باريس منذ عام 2013 للتحقيق حول دفع أموال لصالح حملة ساركوزي بواسطة أشخاص كانوا مرتبطين بنظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.