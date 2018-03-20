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"ديلى ميل": الإحباط سيد الموقف فى مصر

الحياة السياسية

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"آمال ثورة يناير تلاشت"، "الإحباط هو سيد الموقف هنا"، "لن أتعب نفسي في انتخابات محددة سلفًا".. بهذه العبارات عبر شباب ثورة يناير عن إحباطهم من الأوضاع السياسية الاقتصادية في مصر، مؤكدين مقاطعاتهم للانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها في نهاية هذا الشهر، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية .

ورصدت الصحيفة البريطانية، آراء بعض الشباب المصري، الذي شارك في ثورة يناير 2011، عن الانتخابات الرئاسية، وأوضاع البلاد بعد الثورة، إلا أن "الإحباط" و"اليأس" من حدوث تحسن ملحوظ، كانت أبرز ما لفت مراسلي الصحيفة في حوارهم مع شباب الثورة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في الوقت الذي تملأ فيه لافتات دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية شوارع القاهرة، قال البعض ممن شاركوا في ثورة يناير عام 2011 إنهم سيقاطعون انتخابات هذا الشهر، "المحددة سلفا"، على حد قولهم.

وقال شاب يدعى "سامي" الذي شارك في ثورة  يناير والتي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، إن "كان المنحدر في تدهور منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة (عام 2014): لا شيء يتحسن".

وبشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، زعمت سارة: "إنها مشاركة اسمية. ولأن لا توجد منافسة حقيقة، فقد أحضروا شخصًا كـ"عرض" حتى يتمكنوا من القول بأن هناك منافسة".

وأضافت: "لن أبذل جهدا وأذهب للتصويت في انتخابات محددة سلفا"، على حد ادعائها.

تلاش آمال 2011

وأوضحت الصحيفة أن الوضع الراهن في مصر أصبح بعيد كل البعد عن آمال "سارة" العظيمة وغيرها من شباب ثورة عام 2011، إذ وصفت "سارة" أنها عندما انضمت لاحتجاجات يناير مع آلاف من الشباب كانوا "متحمسون لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، والتصويت في انتخابات تنافسية حيث سيكون صوتي فرقًا".

وعلى مدار أكثر من 18 يومًا، تغلب معظم الشباب المصريين على الآلاف من قوات الأمن، واستولوا على ميدان التحرير في وسط القاهرة، هناك، كانوا يخيّمون ليلاً ونهارًا حتى غادر "مبارك"، الذي كان في السلطة منذ قرابة 30 عامًا ، منصبه.

بعد فترة وجيزة من ثورة يناير، تم إلقاء القبض على كبار المسئولين في عهد مبارك وبدأت المحاكم في دراسة قضايا التعامل الوحشي والتعذيب من قبل الشرطة للشباب الثورة.

وفي هذا النقطة، قال سامي: "لقد كانت لحظة أمل مدهشة؛ كانت السماء هى الحد الأقصى لأحلامنا"، مضيفًا أنه شارك في الثورة من اجل "الحرية والعدالة الاجتماعية" .

وتابع: "لكن خلال سنوات الاضطراب التي تلت ذلك، تخلى الكثيرون عن هذه المطالب لصالح الاستقرار والأمن الاقتصادي، موضحًا "الناس كانوا منزعجين، لكنهم اختاروا الهدوء".

وأردف: "الآن، والنتيجة هي صفر. من الناحية الاقتصادية، الجميع يتعرضون لضغوط ، بغض النظر عن مستوى دخلك، تم تخفيض جميع المدخرات الخاصة بك والدخل إلى النصف".

وبالنسبة من الناحية الاجتماعية، فأكد "سامي" أن معظم شباب جيله يشعرون بالإحباط، حيث قال: "تشعر أنك غير قادر على التحرك أو التحدث بسهولة، الكثير من جنون العظمة تحيط بك، هستيريا أمنية بشكل مخيف، إلى درجة أن البلاد تعود إلى إدارة كيان واحد" .

في حين قالت شابة تدعى "صفية": "بالطبع أريد أن أغادر. إنني أبحث في كل مكان عن عمل آخر، حتى في البلدان التي لم أكن أعتقد في السابق أنني سأفكر فيها"، "لقد فقدت الأمل تماماً هنا".

ونوهت الصحيفة بأن الشباب التي تم عمل الحوار معهم مثل "سامى" وغيره، طلبوا ذكرهم بأسماء مستعارة.

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