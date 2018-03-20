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بكفر الشيخ..

حريق هائل يلتهم 26 سيارة و29 توك توك

قضايا وحوادث

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متابعات-عمرو محمد

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تسبب  حريق هائل صباح اليوم الثلاثاء، بجراج للسيارات بمدينة مطوبس كفر الشيخ  في التهام كل المحتويات ، حيث تفحمت السيارات الموجودة داخل الجراج.

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف والدفاع المدنى إلي موقع الحادث لمحاولة إخماده، وقال اللواء عصام رصاص رئيس مركز ومدينة مطوبس، أن النيران التهمت كل محتويات الجراج ولم يتبين سبب الحريق حتى الأن، مؤكداً أن 26 سيارة و29 توك توك ودراجه نارية وتروسيكل طالتهم ألسنة النيران.

 تحرر محضر  بالواقعة ، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.



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