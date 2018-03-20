شاهد.. بعثة المنتخب في مطار القاهرة

20 مارس 2018 - 10:18 ص

نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على "فيس بوك" صورًا لبعثة المنتخب الوطني أثناء مغادرتهم مطار القاهرة في اتجاههم إلى سويسرا لبدء فعاليات معسكر وديتي البرتغال واليونان استعدادًا لنهائيات مونديال كأس العالم بروسيا.

وانضم إلى الفريق لاعبو الأهلي الذين عادوا إلى القاهرة صباح اليوم بعد فوزهم على مونانا بطل الجابون في أبطال الدوري الأفريقي، بالإضافة إلى اللاعبين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في تدريب الأمس على أن ينضم للبعثة في سويسرا المحترفون السبعة الذين حالت ارتباطاتهم مع أنديتهم دون المرور بالقاهرة.

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