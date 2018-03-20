فرجانى: إدانات دولية لانتهاك حقوق الإنسان في مصر

20 مارس 2018 - 10:19 ص

قال نادر فرجانى، خبير الاقتصاد الدولى، إن هناك إدانات دولية جديدة لانتهاك حقوق الإنسان فى مصر وذلك بعدما أعلنت المنظمة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان إن مصر تستخدم إجراءات حماية الأمن لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضاف فرجانى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "يوجد ضغوط على الحريات وإعاقة عمل المنظمات غير الحكومية المستقلة وأعربت المنظمة في تقرير حمل عنوان "مصر العثور على أكباش".

عن قلقها إزاء قضية المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان" تابع فرجانى قائلا: "شوكان المسجون منذ أكثر من ثلاث سنوات والذى تطالب النيابة العامة بإعدامه في قضية فض اعتصام رابعة، بتهمة حيازة سلاح.".