اتحاد الكرة يحدد موعد إنهاء أزمة "السعيد"

20 مارس 2018 - 10:26 ص

أعلن خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن أزمة عبد الله السعيد صانع ألعاب القلعة الحمراء سوف تنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة لافتًا إلى أن "السعيد" من النجوم الكبار في كرة القدم، ويفصل تمامًا بين أزمته مع الأهلي والزمالك، ودوره في منتخب مصر.

وأضاف لطيف فى تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "عبد الله السعيد لن يضيع مجده كلاعب أساسي مع منتخب مصر، خاصة أنه كان سببًا في التأهل للمونديال 2018 في روسيا".

وعن محمد صلاح، قال خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، موهبة فلتة في كرة القدم، بالإضافة إلى أنه بار بوالديه بشكل كبير.

وقال لطيف إن الأجواء أصبحت مختلفة تمامًا في مطار القاهرة، فالاستقبال نفسه بات مختلفًا بشكل كبير بعد الصعود إلى نهائيات كأس العالم"، مشيرًا إلى أن التصفيات لم تكن على المستوى الفني المطلوب، ولكن قرب اللاعبين من الله سبحانه وتعالى وبروح القميص الذي يرتدونه جاء توفيق ربنا بشكل كبير.