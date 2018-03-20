» انهيار 3 منازل بالمنوفية

20 مارس 2018 - 10:31 ص

انهارت 3 منازل قديمة مقامة بالطوب اللبن والطين وغير مأهولة بالسكان بمدينة منوف في المنوفية، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائي بانهيار ثلاثة منازل قديمة ومهجورة بشارع الدفراوي بمدينة منوف، وتبين أن المنازل متهالكة مبنية بالطوب اللبن والطين وغير مأهولة بالسكان.

ولم ينجم عن الانهيار أي إصابات أو وفيات تم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم تحرر عن ذلك المحضر رقم 722 إداري قسم منوف لسنة 2018، كلفت إدارة البحث الجنائي التحري حول الواقعة.