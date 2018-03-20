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عماد حسين: احذروا الجامعات الأجنبية المضروبة

الحياة السياسية

عماد الدين حسين
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قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفى، إنه من أجل إنشاء فروع لجامعات دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة، علينا أن نكون حذرين من بعض النصابين ومحترفى تزوير التصنيفات فالرئيس عبد الفتاح السيسى لديه رغبة منذ فترة طويلة، فى وجود هذه الفروع المرموقة فى مصر، بحيث يحصل الخريج على شهادة من هارفارد أو أكسفورد أو كامبريدج وغيرها من الجامعات الدولية الكبرى.

وأضاف حسين خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "احذروا سماسرة  فروع الجامعات الأجنبية" أنه من المؤكد أن مصر تحتاج الآن إلى الحصول على الخبرة العالمية فى أفضل المناهج المتاحة، التى نحن فى حاجة عملية وماسة لها، وليس منهجا لا يتناسب مع ظروفنا الراهنة , أيضا نحتاج إلى طرق القبول والتدريس ونظم الاعتماد.

ومضى مرددا: "مثلا علينا ألا ننشغل بالاسم العالمى فقط بل ننشغل أكثر بأفضل التخصصات الموجودة. مثلا قد يكون هناك تخصص عمارة فى العالم موجود فى جامعة غير مصنفة فى الخمسين الأوائل، والرئيس حذر خلال افتتاحه لمدينة العلمين الجديدة قبل نحو أسبوعين، من محاولات البعض الغش والتدليس فى هذا الأمر ,علينا ألا نتسرع فى هذا الملف، وندرس كل كبيرة وصغيرة فيه، فالتأجيل لفترة قصيرة قد يكون أفضل مليون مرة من إنفاق أموال ضخمة قد يتبين لاحقا أنها واجهات براقة لجامعات مضروبة ".


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