» تصريح صادم لـ"الجندي"عن صيام أول رجب

20 مارس 2018 - 10:35 ص





قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن صيام أول رجب يعتبر بدعة فى الدين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد عبادات مخصوصة فى هذا الشهر سوى أنه من الأشهر الحرم.



وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دى ام سي" :90% من المصريين بيصوموا أول رجب، مش عارف ليه، وأنا بصوم كل اثنين وخميس فطرت النهاردة مخصوص عشان أوضح للناس هذه البدعة.



ومن جانبه أوضح الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن بعض الناس تعترض عندما نعلمهم أمور دينهم، مستشهدًا بحديث النبى محمد صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد



وأضاف: "قبل إقامة الصلاة، فى بعض المؤذنين يقولون مدح وصلاة على النبى، فلما نقول لهم ده غلط يقولك إزاى دى الصلاة على النبى، يا عم بلاش التاتش بتاعك ده بدعة لا تجوز فى الدين".





