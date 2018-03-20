فرجانى: الحكومة تتجه نحو بيع المشروعات العامة

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الاقتصاد

السرقة

الحكومة المصرية

نادر فرجانى

الشعب المصري

قال نادر فرجانى, خبير الاقتصاد الدولى، إن الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بدأ عملها يخرج عن المألوف والمتعارف عليه فى عالم الإدارة والاقتصاد, وأصبح هناك توجه  لاستخدام  الثروات  بشكل  غير منتظم.

وأضاف فرجانى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى  "فيس بوك" قائلا: "الحكومة المصرية تتوجه  مؤخرا إلى بيع مشروعات القطاع العام لتمويل إنفاقات أخرى في غير الصالح العام".

وتابع: "الحكومة، أي حكومة، يستأجرها الشعب لمدة مؤقتة لإدارة الشأن العام تحت طائلة المساءلة الشعبية. ولا يدخل في صلاحيات أي حكومة بيع ثروات الشعب التي يستأمنها عليها, وبيع ثروة الشعب التي لا تملكها الحكومة مخالف للقانون, توضع تحت بند جريمة خيانة للأمانة يعاقب عليها صحيح القانون بعقوبة فورية ومغلظة أشد من عقوبة السرقة".

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